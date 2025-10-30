Monza tenta di scippare una donna mentre fa la spesa | clandestino arrestato

Monza, 30 ottobre 2025 – Nel pomeriggio del 24 ottobre la Polizia di Stato di Monza, nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, ha arrestato un cittadino peruviano di 42 anni, irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, sorpreso in flagranza di reato per tentato furto aggravato con strappo ai danni di una donna di 68 anni i ntenta a fare la spesa all’ Esselunga di Monza. Due rapine in poche ore nella notte a Milano: la prima vicino alla metro, la seconda in un minimarket Una sfilza di precedenti . L’uomo, già più volte arrestato e denunciato per furti aggravati, rapine e violenze commesse in diverse province lombarde sin dal 2004, era stato recentemente sottoposto a misure cautelari domiciliari fino all’agosto 2025 per analoghi episodi delittuosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

