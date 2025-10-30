Monza tenta di scippare una donna mentre fa la spesa | clandestino arrestato
Monza, 30 ottobre 2025 – Nel pomeriggio del 24 ottobre la Polizia di Stato di Monza, nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, ha arrestato un cittadino peruviano di 42 anni, irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, sorpreso in flagranza di reato per tentato furto aggravato con strappo ai danni di una donna di 68 anni i ntenta a fare la spesa all’ Esselunga di Monza. Due rapine in poche ore nella notte a Milano: la prima vicino alla metro, la seconda in un minimarket Una sfilza di precedenti . L’uomo, già più volte arrestato e denunciato per furti aggravati, rapine e violenze commesse in diverse province lombarde sin dal 2004, era stato recentemente sottoposto a misure cautelari domiciliari fino all’agosto 2025 per analoghi episodi delittuosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
LIVE PALERMO-MONZA 0-0 9' - Sussulto Palermo con Pohjanpalo, che tenta la conclusione ma Thiam manda la palla in calcio d'angolo. Nulla di fatto dagli sviluppi su corner. - facebook.com Vai su Facebook
OBIETTIVO: AFFONDARE IL FONDO – CLAUDIO LOTITO TENTA IL BLITZ CONTRO INTER E MONZA: IL SENATORE .. - X Vai su X
Monza, tenta di scippare un’anziana all’Esselunga: la Polizia arresta pluripregiudicato - Già noto alle forze dell’ordine per furti, rapine e violenze commessi in diverse province lombarde sin dal 2004, era stato sottoposto agli arresti domiciliari fino ad agosto ... Segnala mbnews.it
Monza, tenta di rubare una giacca da Zara: fermata e denunciata - Dagli approfondimenti è emerso che la donna non era nuova a simili episodi: a suo carico figurano infatti diversi precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Riporta mbnews.it