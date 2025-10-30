Monza piove e non c’è spazio per tutti sotto la tettoia | scoppia la rissa alla stazione

Monza, 30 ottobre 2025 – Rissa alla stazione ferroviaria di Monza. A denunciare l'episodio, Salvatore Russo, autista di autobus e responsabile del Dipartimento Trasporto pubblico di Fratelli d'Italia. "Nel tardo pomeriggio di ieri, davanti all'ufficio Tributi, in via Arosio, davanti alla stazione, c'erano come al solito almeno una decina di nordafricani a bivaccare. Dato che pioveva, si sono messi al riparo sotto la tettoi a ma evidentemente non c'era spazio a sufficienza per tutti e hanno cominciato a litigare". La situazione è presto degenerata, e "hanno preso a picchiarsi pesantemente. Purtroppo capita spesso di assistere a situazioni del genere, bevono alcolici e lasciano le bottiglie a terra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

