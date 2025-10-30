Montespertoli rissa fra tifosi a fine partita | calci e pugni in tribuna

Montespertoli, 30 ottobre 2025 – Momenti di tensione al termine della partita di calcio tra A.S.D. Montespertoli e S.S.D. Viareggio, valevole per il campionato di Eccellenza toscana girone A, disputata ieri sera allo stadio comunale “ Marco Marconcini”. Secondo quanto ricostruito, alcuni tifosi ospiti, al termine dell’incontro, si sarebbero spostati nella zona della tribuna riservata ai sostenitori locali, aggredendoli con calci e pugni. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della Stazione di Montespertoli, che sono riusciti a riportare la calma e a sedare i disordini. Per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, è stato disposto che i tifosi del Montespertoli lasciassero l’impianto da un ingresso secondario, mentre i sostenitori del Viareggio sono stati fatti uscire successivamente, in modo scaglionato, per evitare nuovi contatti tra le due fazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

