Montespertoli rissa fra tifosi a fine partita | calci e pugni in tribuna
Montespertoli, 30 ottobre 2025 – Momenti di tensione al termine della partita di calcio tra A.S.D. Montespertoli e S.S.D. Viareggio, valevole per il campionato di Eccellenza toscana girone A, disputata ieri sera allo stadio comunale “ Marco Marconcini”. Secondo quanto ricostruito, alcuni tifosi ospiti, al termine dell’incontro, si sarebbero spostati nella zona della tribuna riservata ai sostenitori locali, aggredendoli con calci e pugni. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della Stazione di Montespertoli, che sono riusciti a riportare la calma e a sedare i disordini. Per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, è stato disposto che i tifosi del Montespertoli lasciassero l’impianto da un ingresso secondario, mentre i sostenitori del Viareggio sono stati fatti uscire successivamente, in modo scaglionato, per evitare nuovi contatti tra le due fazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Montespertoli, rissa fra tifosi a fine partita: calci e pugni in tribuna - Calci e pugni sugli spalti dopo il match contro il Viareggio. Come scrive lanazione.it
Tafferugli alla fine di Montespertoli-Viareggio, 7 ultras identificati - Sarebbero sette i supporters del Viareggio identificati dalle forze dell'ordine in merito ai tafferugli scoppiati al termine della partita vinta dalle zebre per 1- Si legge su noitv.it