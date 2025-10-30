Montella Villa De Marco ospita il cortometraggio dei Montella Ghostbusters Kids

Montella Ghostbusters vi aspetta alla Festa della Castagna di Montella IGP, nel parco VILLA DE MARCO, presso la suggestiva casa signorile dove sono stati ambientati i recenti cortometraggi. Appuntamento a venerdì 31 ottobre alle ore 17.30 con la proiezione "premiere" del nuovo cortometraggio dal. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

