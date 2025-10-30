Montella Villa De Marco ospita il cortometraggio dei Montella Ghostbusters Kids

Montella Ghostbusters vi aspetta alla Festa della Castagna di Montella IGP, nel parco VILLA DE MARCO, presso la suggestiva casa signorile dove sono stati ambientati i recenti cortometraggi. Appuntamento a venerdì 31 ottobre alle ore 17.30 con la proiezione "premiere" del nuovo cortometraggio dal. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

#benevento Si specifica che la chiusura di teatri, villa, parchi e cimitero è estesa anche alla giornata di oggi domenica 26 ottobre. - facebook.com Vai su Facebook

Montella, “Villa De Marco” si è rifatta il look: restaurati anche la statua e i leoni - Dopo la pavimentazione del piazzale, completata nel giugno 2018, si è proceduto al restauro della statua del SS. Riporta irpinianews.it

Montella, il TAR della Campania da ragione all’Ente De Marco - Montella – Il TAR della Campania sezione staccata di Salerno dà ragione all’APSP “Casa di riposo Elena e Celestino De Marco”. Come scrive irpinianews.it

Ponte sullo Stretto, De Marco: “tragicomica la posizione politica del Pd di Villa” - Villa, De Marco: "appare assolutamente paradossale e quasi tragicomica la posizione politica del PD in merito alle scelte infrastrutturali del Governo nazionale riguardante la realizzazione del Ponte" ... Segnala strettoweb.com