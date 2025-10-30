Montecatini Val di Cecina diventa un ' borgo da paura' per Halloween
Il borgo storico di Montecatini Val di Cecina si prepara a un Halloween. da paura organizzato dall’Associazione Pro Loco.A partire dalle ore 18:00 le strade e le piazze del centro storico saranno animate da decorazioni e allestimenti misteriosi e spaventosi e ci saranno diverse iniziative per. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
INCONTRO PUBBLICO - Comune di Montecatini Val di Cecina e Consorzio 5 Toscana Costa Giovedì 30 Ottobre 2025 Ore 17:00 Centro Polivalente Ponteginori - facebook.com Vai su Facebook
