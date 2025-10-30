Montecastrilli il ritorno del Luna Park | Felici di riaverlo riportato dopo oltre vent’anni Le attrazioni

Un annuncio corredato da foto e date. Il sindaco di Montecastrilli Riccardo Aquilini ha infatti pubblicato un post sui canali social di riferimento, rivolgendosi alla comunità montecastrillese: “Siamo felici di aver riportato il Luna Park dopo oltre vent’anni”. Le attrazioni infatti sono state. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Luna park, il nuovo format funziona. E la recinzione è stata un deterrente - L’assessore Puccinelli fa il bilancio delle misure di sicurezza e delle modifiche apportate alla fiera. msn.com scrive