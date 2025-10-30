Montblanc ha fatto un orologio per entrare in scena non solo arrivare in orario

Nel febbraio del 1745, Luigi XV si presentò al Bal des Ifs travestito da albero di tasso per conquistare Madame d’Étiolles, futura marchesa di Pompadour. Tre secoli dopo, Montblanc riporta quella stessa teatralità sul polso: il Star Legacy Suspended Exo Tourbillon Château de Versailles è l’equivalente moderno di un ingresso trionfale a corte — solo più preciso, e decisamente più portabile. Il quadrante racconta la Galleria degli Specchi come un affresco in miniatura: colonne in marmo, parquet in rovere intarsiato, riflessi dorati che sembrano ancora tremare alla luce delle 357 candele di quella notte. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

