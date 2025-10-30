Il regista Ezra Tesgaye si è ispirato a film cult del genere comedy-horror per realizzare il suo Monster on a Plane, ecco qualche curiosità sul progetto. Arriva dalla Germania la divertente commedia horror Monster on a plane, diretto da Ezra Tesgaye, che unisce a una trama in stile Snakes on a plane a elementi ideati come omaggio a film cult degli anni '80. Il film, presentato prima al Trieste Science+Fiction Festival e poi al Lucca Comics & Games 2025, racconta quello che accade dopo che il Professor Singh si imbarca su un aereo per portare in Germania una misteriosa creatura. Quando il velivolo si ritrova alle prese con delle turbolenze improvvise, la creatura si risveglia e inizia ad attaccare i passeggeri, seminando morte e terrore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Monster on a Plane, il regista Ezra Tesgaye: "Il genere sci-fi ti permette di raccontare cose folli"