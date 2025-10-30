Monsignor Bruno Forte cittadino onorario di Vasto | approvata all' unanimità la proposta

Chietitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio comunale di Vasto, nella seduta di giovedì 30 ottobre, ha approvato all'unanimità la proposta di conferimento di cittadinanza onoraria a monsignor Bruno Forte, arcivescovo della diocesi di Chieti Vasto. La proposta era stata depositata nei giorni scorsi dal sindaco Francesco Menna. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

