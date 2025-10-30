Monopattini la società esclusa resta a Palermo | le tre vincitrici chiedono un intervento alla polizia municipale

Palermotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quei monopattini della Ridemovi non hanno più titolo per restare a Palermo, andrebbero rimossi. È, in sintesi, il contenuto di una lettera in cui Bird, Dott e Lime, le tre aziende che si sono aggiudicate il bando del Comune, hanno inviato alla polizia municipale e per conoscenza anche al sindaco. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

