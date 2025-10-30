Monopattini a Lecco | 10mila corse in pochi mesi Ora servizio sospeso

Cinque mesi, oltre 10mila noleggi e 18mila chilometri percorsi. Sono i numeri con cui il servizio di monopattini elettrici in sharing, gestito da Dott, chiude la prima stagione a Lecco prima della pausa invernale. Un bilancio che conferma il crescente interesse per la micromobilità sostenibile. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

