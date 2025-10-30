Splendida come sempre, alla Festa del Cinema di Roma Monica Guerritore è arrivata per parlare del suo nuovo lavoro con la forza e la grazia di chi ha appena attraversato la tempesta. L’attrice, regista e autrice ha presentato Anna, il film che ha scritto, diretto e interpretato come omaggio ad Anna Magnani, icona del nostro cinema italiano. Accanto a lei, il marito Roberto Zaccaria, produttore della pellicola. Ma dietro il fascino che non è mai tramontato, si nascondeva una storia personale che Guerritore ha scelto solo ora di raccontare: quella della malattia affrontata in silenzio ma che l’ha inevitabilmente messa a dura prova. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Monica Guerritore operata d’urgenza parla per la prima volta della malattia