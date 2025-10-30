Monete romane lo Stato non risarcisce gli scopritori E Como rischia di non vedere più il suo tesoro
Como – Como rischia di non vedere più il suo tesoro. Le mille monete romane venute alla luce per caso nel 2018 durante alcuni scavi nel centro della città, potevano già essere in mostra da molto tempo al Broletto o in una sede adeguata, se il Ministero della Cultura avesse riconosciuto agli scopritori ciò che secondo la legge spetterebbe a chi riporta alla luce reperti storici di grande importanza. L’ultima sentenza dei giudici del Tar è come se avesse rispedito le monete nel dimenticatoio della storia dove erano rimaste per più di 1500 anni. Nei giorni scorsi i giudici hanno sospeso il decreto ingiuntivo che obbligava il Ministero a risarcire la società Officine Immobiliari che all’epoca aveva messo a segno la scoperta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
