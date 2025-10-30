Mondiali taekwondo 2025 oggi | orari 30 ottobre tv programma streaming italiani in gara
Settima e ultima giornata di gare a Wuxi per i Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, appuntamento principale della stagione valevole come prima rassegna iridata del nuovo ciclo olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028. Quest’oggi verranno assegnate le medaglie in due categorie di peso, una femminile (-53 kg) ed una maschile (-74 kg). L’Italia guarda al futuro e schiera due giovani promesse in rampa di lancio al debutto assoluto in un Mondiale con l’obiettivo di fare esperienza ed imparare il più possibile dai migliori atleti al mondo. Angelo Mangione conquistò un titolo mondiale junior nel 2022 e adesso sogna di fare strada tra i senior nei -74 kg a 18 anni nonostante un tabellone estremamente complicato, mentre la 17enne Anna Frassica è quasi all’esordio in una competizione internazionale senior nella -53 kg. 🔗 Leggi su Oasport.it
