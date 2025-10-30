Mondiali di robotica a Singapore | tre studenti liguri rappresenteranno l' Italia
Tre studenti liguri, Elia Besio, Francesco Chiaiso e Alessandro Scarpa Lanzone della squadra Ilab Genova, rappresenteranno l’Italia ai campionati della World Robot Olympiad (WRO) 2025. Si tratta dei mondiali di robotica, in programma a Singapore dal 26 al 28 novembre. Sono stati ricevuti nella. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
