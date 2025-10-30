Monaco–Paris FC preview | probabili XI chiavi tattiche e pronostico

Il Louis-II ospita una sfida dal sapore di derby metropolitano: il Monaco parte favorito per qualità, profondità e abitudine a gestire partite a blocco basso avversario; il Paris FC arriva con l’intento di sporcare il palleggio e capitalizzare transizioni e piazzati. Gara che promette ritmi alti e tanti duelli sulle corsie. Stato di forma (in breve). Monaco: identità chiara nel possesso, costruzione dal basso con rotazioni codificate (terzino dentro al campo, mezzala alta tra le linee), aggressione immediata sulla perdita. In casa tende a imporre baricentro e volume di tiri.. Paris FC: blocco medio-basso, scivolamenti compatti e ricerca verticale dell’ampiezza appena riconquista. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

