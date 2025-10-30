Molteno (Lecco), 30 ottobre 2025 – Il Comune di Molteno, in provincia di Lecco, intitolerà una via a Lucio Battisti. Il cantautore qui visse dal 1973 fino alla morte, avvenuta il 9 settembre del 1998. Via Lucio Battisti si troverà nel quartiere di Coroldo, dove il cantautore abitò, nell' esclusivo residence, con la moglie Grazia Letizia Veronese e il figlio Luca. "Con questo atto - ha spiegato il sindaco, Giuseppe Chiarella - abbiamo deciso ufficialmente l'intitolazione di un tratto della via Aldo Moro al nostro più illustre concittadino. Cogliamo l'occasione per ringraziare la signora Veronese, che ha espresso le proprie felicitazioni per questo riconoscimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Molteno dedica una via a Lucio Battisti, nel “suo” quartiere