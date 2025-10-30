moi su camille claudel apre il festival ponte del dialogo 2025

MOI – Ph Rosaria Calò Il Festival Ponte del Dialogo apre con MOI, scritto da Chiara Pasetti. Teatro, memoria e arte al centro della serata del 2 novembre a Dronero. DRONERO (CN) – Domenica 2 novembre, alle ore 21, il Festival Letterario Diffuso Ponte del Dialogo inaugura la sua edizione 2025 con uno spettacolo teatrale di grande intensità e valore artistico: MOI, monologo scritto da Chiara Pasetti, interpretato da Lisa Galantini e diretto da Alberto Giusta, dedicato alla figura della scultrice francese Camille Claudel. A nove anni dal debutto, MOI ha attraversato i palcoscenici di tutta Italia, dalla Svizzera a Montecarlo, raccogliendo consensi e riconoscimenti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

