Moggi sulle polemiche arbitrali | Sarebbe meglio rivedere questo VAR Non voglio accusare chi sta in campo ma…

Inter News 24 Moggi, ex dirigente della Juventus, ha parlato delle bufere mediatiche scagliate addosso al VAR e ai recenti arbitraggi: il commento. Intervistato ai microfoni di TMW, Luciano Moggi ha espresso la sua opinione sul VAR e sulle continue polemiche legate agli arbitraggi. L’ex dirigente della Juventus ha sottolineato come il VAR, pur essendo un passo avanti rispetto al passato, abbia portato confusione nel mondo del calcio. «Io e Allegri quando venne fuori il VAR uscimmo allo scoperto, dicendo che era soggettivo perché c’era un arbitro che arbitrava in campo e uno in tv. È abbastanza scombinato ora perché cambiano le regole e si confondono sia quelli in campo, sia quelli al VAR», ha spiegato Moggi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moggi sulle polemiche arbitrali: «Sarebbe meglio rivedere questo VAR. Non voglio accusare chi sta in campo ma…»

