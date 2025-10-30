Moggi | Io e Allegri fin dall’inizio avevamo detto che il Var sarebbe stato soggettivo Ora la confusione è inevitabile

30 ott 2025

Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, ha analizzato ai microfoni di TuttomercatoWeb.com la situazione in casa bianconera, commentando anche il possibile arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina e il tema sempre caldo del VAR. Le parole di Moggi. «Il vero problema è il continuo cambio di allenatori, in questo caso Tudor. Chi dirige deve capire cosa non funziona davvero, perché di tecnici ne sono passati diversi e il problema resta. Evidentemente l’ingranaggio è difettoso, serve un po’ d’olio per farlo girare bene». Sulla scelta di Spalletti, Moggi è chiaro: «In questo momento è il migliore disponibile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

