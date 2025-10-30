Moggi | Io e Allegri fin dall’inizio avevamo detto che il Var sarebbe stato soggettivo Ora la confusione è inevitabile

Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, ha analizzato ai microfoni di TuttomercatoWeb.com la situazione in casa bianconera, commentando anche il possibile arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina e il tema sempre caldo del VAR. Le parole di Moggi. «Il vero problema è il continuo cambio di allenatori, in questo caso Tudor. Chi dirige deve capire cosa non funziona davvero, perché di tecnici ne sono passati diversi e il problema resta. Evidentemente l’ingranaggio è difettoso, serve un po’ d’olio per farlo girare bene». Sulla scelta di Spalletti, Moggi è chiaro: «In questo momento è il migliore disponibile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Moggi: «Io e Allegri, fin dall’inizio, avevamo detto che il Var sarebbe stato soggettivo. Ora la confusione è inevitabile»

