Moggi critica la Juve | Di tecnici ne sono stati cambiati tanti il problema è nell’ingranaggio Su Spalletti voglio dire una cosa

Moggi sull'esonero di Tudor e l'arrivo di Spalletti: l'ex dg critica le scelte societarie, boccia l'attacco e chiede un intervento sul centrocampo. Una critica feroce, un'analisi impietosa che non risparmia nessuno, dalla squadra alla società. L'ex Direttore Generale della Juventus, Luciano Moggi, è intervenuto ai microfoni di Tmw per commentare il momento che sta vivendo la sua ex squadra. Per Moggi, l'esonero di Igor Tudor è solo il sintomo di un problema molto più profondo: un "ingranaggio" societario che non funziona e una rosa priva di qualità nei reparti chiave. Moggi: l'esonero di Tudor e la scelta di Spalletti.

