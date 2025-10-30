Moggi critica la Juve | Di tecnici ne sono stati cambiati tanti il problema è nell’ingranaggio Su Spalletti voglio dire una cosa

Juventusnews24.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Moggi sull’esonero di Tudor e l’arrivo di Spalletti: l’ex dg critica le scelte societarie, boccia l’attacco e chiede un intervento sul centrocampo. Una critica feroce, un’analisi impietosa che non risparmia nessuno, dalla squadra alla società. L’ex Direttore Generale della  Juventus,  Luciano Moggi, è intervenuto ai microfoni di  Tmw  per commentare il momento che sta vivendo la sua ex squadra. Per  Moggi, l’esonero di  Igor Tudor  è solo il sintomo di un problema molto più profondo: un “ingranaggio” societario che non funziona e una rosa priva di qualità nei reparti chiave. Moggi: l’esonero di Tudor e la scelta di Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Moggi critica la Juve: «Di tecnici ne sono stati cambiati tanti, il problema è nell’ingranaggio. Su Spalletti voglio dire una cosa»

