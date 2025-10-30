Modena nessun dramma Delusione sì ma i 21 punti
Dopo una sconfitta, spesso si dice che per fortuna si tornerà presto in campo. E nella frenesia di una stagione dovrà essere la prossima partita, tra quattro giorni con la Juve Stabia al Braglia, a fare dimenticare l’ultimo rovescio. C’è un però. Ovvero che il destino non conosce il calendario di un campionato, e se doveva venire questa prima sconfitta forse è arrivata nella gara sbagliata. Una caduta che nell’arco di un torneo non è certamente un dramma, soprattutto perchè, come ha detto giustamente Andrea Sottil nella sala stampa del Mapei, non deve intaccare la fiducia in una squadra e su un gruppo che continua comunque a rimanere al primo posto, con un ruolino di marcia che supera di ben undici punti il cammino di dodici mesi fa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
La Stampa. . Scontri tra tifoserie rivali in tangenziale prima dell’inizio della partita Reggiana-Modena allo stadio Mapei. La polizia è intervenuta in tempo, evitando il contatto tra le due tifoserie. Nessun ferito, ma automobili danneggiate e traffico bloccato sulla t - facebook.com Vai su Facebook
Modena, no drama. Disappointment, yes, but the 21 points... - The first derby defeat has a different specific weight than the others. Segnala sport.quotidiano.net
Bisoli: "Se il Modena non dovesse centrare almeno i playoff, si parlerà di grande delusione" - it, nel corso del podcast Espresso Cadetto, dedicato al mondo della Serie B, è intervenuto mister Pierpaolo Bisoli, che - Scrive m.tuttomercatoweb.com