Modena l' appuntamento finisce in estorsione | 31enne costringe la vittima a prelevare al bancomat
Un cittadino turco di 31 anni è stato posto ai domiciliari a Modena per estorsione dopo aver minacciato un giovane incontrato online. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Modena: 31enne turco arrestato per estorsione - La Nera: La vittima della estorsione aveva concordato attraverso un sito online di incontri un appuntamento a scopo sessuale con un uomo e una donna ... Segnala lapressa.it
