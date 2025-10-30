Modena l' appuntamento finisce in estorsione | 31enne costringe la vittima a prelevare al bancomat

30 ott 2025

Un cittadino turco di 31 anni è stato posto ai domiciliari a Modena per estorsione dopo aver minacciato un giovane incontrato online. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

