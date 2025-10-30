Modena Civica accoglie Antonella Bernardo ex Pd e Antonio Dell’Erario ex Azione

Modenatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il movimento Modena Civica annuncia l’ingresso di due nuovi attivisti tra le proprie fila. Si tratta dell'ex Pd Antonella Bernardo, già presidente del Quartiere Centro Storico, e di Antonio Dell’Erario, già legato al progetto civico, ma candidato con Azione alle scorse elezioni comunali.“Diamo il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

