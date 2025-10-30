Mo | Picierno ' antisemitismo anche a sinistra va denunciato con chiarezza'
Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "La lotta contro l'antisemitismo riguarda lo stato di diritto e coinvolge i cardini della nostra democrazia liberale. La forza della Memoria e il racconto dei sopravvissuti ci servono per ricordare l'orrore del passato, ma anche per illuminare il presente e per orientare le scelte del futuro". Lo afferma Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, durante la manifestazione contro l'antisemitismo in corso in piazza Santi Apostoli a Roma. "Sono necessarie le parole giuste e un alfabeto nuovo per raccontare il ritorno di un profondo antisemitismo, che stiamo vivendo ogni giorno. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
La Vice Presidente del Parlamento europeo Pina Picierno con delega alla lotta contro l'antisemitismo e Giornata della Memoria ha preso oggi parte all’incontro tra @EP_President @RobertaMetsola e Liliana Segre a Milano. RT @pinapic - X Vai su X
La presidente del Parlamento europeo e la vice a casa della senatrice a vita: “Incontro nel segno della lotta all’antisemitismo” - facebook.com Vai su Facebook
Mo: Picierno, 'antisemitismo anche a sinistra, va denunciato con chiarezza' - "La lotta contro l'antisemitismo riguarda lo stato di diritto e coinvolge i cardini della nostra democrazia liberale. Si legge su iltempo.it
Mo: FdI, 'solidarietà a comunità ebraica in un momento di antisemitismo dilagante' - "Dopo il vergognoso striscione celebrativo della strage del 7 ottobre 2023 esposto nel corteo che ha attraversato le strade di Roma sabato scorso, il collettivo dei Giovani ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it
Mo: Gasparri, 'sinistra prenda distanze da quanto avvenuto in questi giorni' - "Le condanne del governo per l’eccesso di reazioni di Israele su Gaza sono state chiare e continue ma, ovviamente, non sfociano mai nell'antisemitismo che caratterizza ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it