Mo | Picierno ' antisemitismo anche a sinistra va denunciato con chiarezza'

30 ott 2025

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "La lotta contro l'antisemitismo riguarda lo stato di diritto e coinvolge i cardini della nostra democrazia liberale. La forza della Memoria e il racconto dei sopravvissuti ci servono per ricordare l'orrore del passato, ma anche per illuminare il presente e per orientare le scelte del futuro". Lo afferma Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, durante la manifestazione contro l'antisemitismo in corso in piazza Santi Apostoli a Roma. "Sono necessarie le parole giuste e un alfabeto nuovo per raccontare il ritorno di un profondo antisemitismo, che stiamo vivendo ogni giorno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

