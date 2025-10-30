MLB World Series 2025 | i Blue Jays vincono gara-5 i Dodgers spalle al muro
??Il controsorpasso dei Blue Jays. La squadra di Toronto ha vinto gara-5 valida per le World Series MLB di baseball, battendo per 6-1 i Dodgers portandosi così 3-2 nella serie. Los Angeles adesso è spalle al muro. Parte subito forte la formazione canadese che, già nel primo inning, mette a referto due punti sfruttando il fuoricampo di Davis Schneider e quello di Vladimir Guerrero. Tuttavia, dopo una seconda ripresa di assestamento, i Dodgers accorciano le distanze con un altro homers, stavolta ad opera di Enrique Hernandez. Ma sarà incredibilmente l’unico squillo della partita, perché nel turno successivo i lBue Jays ripristinano immediatamente le distanze iniziali con un triplo a destra di Daulton Varsho che consente a Teoscar Hernandez di andare a segno, preludio della base su ball di Guerrero e del singolo di Bo Bichette che portano al settimo round il tabellino sul 5-1. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
In parità assoluta le World Series 2025: Blue Jays e Dodgers avranno ancora almeno due gare per sfidarsi Vai su Facebook
Un grandissimo Luca Da Prato - tedoforo designato @milanocortina26 - ai Para Swimming World Series #Lima: Argento nei 100 stile libero! Grazie Luca per il tuo straordinario impegno, grinta e passione al servizio dello sport e del nostro Paese - X Vai su X
MLB World Series 2025: i Blue Jays volano oltre Ohtani e raggiungono i Dodgers sul 2-2 - I prezzi, per questa notte, erano saliti alle stelle, con richieste da capogiro ... Riporta oasport.it
MLB World Series 2025: i Dodgers si prendono gara-3 dopo una maratona di 18 innning e si portano avanti nella serie - 3 valida per le World Series 2025 di baseball, che ha visto i Dodgers ... Riporta oasport.it
MLB/ Dodgers shuffle their slumping lineup for World Series Game 5, and it doesn’t work in Jays’ 6-1 win - The Los Angeles Dodgers shuffled their slumping lineup for Game 5 of the World Series on Wednesday night, and the changes did absolutely nothing to prevent another dismal offensive performance by ... msn.com scrive