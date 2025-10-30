Mkhitaryan sullo smantellamento dell’Inter e l’addio di Lukaku | C’era preoccupazione ma ci siamo fidati

Inter News 24 Mkhitaryan ricorda il periodo di Lukaku in nerazzurro: il commento dell’armeno sul periodo difficile degli anni del belga a Milano. Nel suo libro “La mia vita sempre al centro. Il viaggio di un ragazzo armeno tra determinazione e sacrificio”, Henrikh Mkhitaryan ha parlato del tumultuoso periodo che ha preceduto l’inizio della stagione 202324, facendo luce sui cambiamenti nel mercato e sull’addio di Romelu Lukaku all’ Inter. Un periodo ben diverso da quello che sta attraversando dopo la vittoria per 3-0 sulla Fiorentina. Il centrocampista ha iniziato il suo racconto ripercorrendo le emozioni vissute subito dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City nella stagione 202223. 🔗 Leggi su Internews24.com

