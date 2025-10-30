Mkhitaryan Inter l’intervista dell’armeno | dallo smantellamento della squadra nerazzurra all’addio di Lukaku
Mkhitaryan Inter, torna sul passato di Lukaku in nerazzurro: le parole dell’armeno sugli anni complicati del belga a Milano Nel libro “La mia vita sempre al centro. Il viaggio di un ragazzo armeno tra determinazione e sacrificio”, Henrikh Mkhitaryan racconta il difficile periodo che ha preceduto l’avvio della stagione 202324, segnato da profondi cambiamenti di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondisci con queste news
Sala VAR durante Napoli-Inter: “Da dietro Mkhitaryan lo prende. Di Lorenzo non allarga la gamba per guadagnare uno spazio che non è del pallone bensì allarga la gamba per la protezione del pallone. [...] Ragazzi non possiamo levarlo perché c’è un contatt - facebook.com Vai su Facebook
. @Inter, l’esito degli esami di Mkhitaryan - X Vai su X