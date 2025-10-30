Mistero nei boschi di Buia | richieste d’aiuto e ricerche fino a notte fonda
L’allarme è scattato attorno alle 19.30 di giovedì, quando più persone avrebbero segnalato delle richieste d’aiuto provenienti da un’area boschiva alla periferia di Buia. Le chiamate, giunte alla centrale Sores, hanno immediatamente fatto mobilitare i soccorsi.Soccorritori in azione tra boschi e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
