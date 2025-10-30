Mistero a Siena | scomparsa la 24enne Miriam Oliviero il cellulare continua a squillare
Un giallo legato al telefono cellulare che continua a squillare senza risposta, geolocalizzato in piazza del Campo e nelle vie limitrofe al luogo più iconico di Siena, come se fosse in continuo movimento. Le ricerche di Miriam Oliviero, la 24enne residente a Monteroni d’Arbia scomparsa da casa da martedì, proseguono senza sosta e sono tutte concentrate nel centro storico della città del Palio:. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Con la famiglia e gli amici nella notte a cercare Miriam, la ragazza scomparsa. Il mistero del cellulare e la necessità di visionare al più presto le videocamere - facebook.com Vai su Facebook
Mistero a Siena: scomparsa la 24enne Miriam Oliviero, il cellulare continua a squillare - Un giallo legato al telefono cellulare che continua a squillare senza risposta, geolocalizzato in piazza del Campo e nelle vie limitrofe al luogo più iconico ... Riporta gazzettadelsud.it
Scomparsa 24enne nel Senese, l'appello della famiglia. Ricerche senza sosta - Sono in corso le ricerche in tutta la provincia di Siena di una giovane di Monteroni d'Arbia, scomparsa da martedì sera 28 ottobre. Secondo gonews.it
Siena, scomparsa da due giorni Miriam Oliviero, 24 anni: ricerche a tappeto in tutta la provincia - Ore d’ansia a Monteroni d’Arbia per la scomparsa di Miriam Oliviero, 24 anni, svanita dopo una chiamata alla madre da Siena ... Lo riporta fanpage.it