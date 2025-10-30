Mistero a Siena | scomparsa la 24enne Miriam Oliviero il cellulare continua a squillare

Un giallo legato al telefono cellulare che continua a squillare senza risposta, geolocalizzato in piazza del Campo e nelle vie limitrofe al luogo più iconico di Siena, come se fosse in continuo movimento. Le ricerche di Miriam Oliviero, la 24enne residente a Monteroni d’Arbia scomparsa da casa da martedì, proseguono senza sosta e sono tutte concentrate nel centro storico della città del Palio:. 🔗 Leggi su Feedpress.me

