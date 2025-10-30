Misteri da brivido | lettura espressiva e laboratorio artistico

In occasione della notte più magica e misteriosa dell’anno, l’Associazione Culturale Fantalica APS ETS invita grandi e piccoli a un appuntamento speciale: Halloween 2025 – Misteri da Brivido, un pomeriggio di letture, laboratori e creatività ispirato al fascino del mistero e alla fantasia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

