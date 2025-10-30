Misterbianco 5 cani salvati dalla Polizia locale | denunciato il proprietario

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento della Polizia Locale. A Misterbianco, la Polizia locale ha recentemente salvato cinque cani tenuti in condizioni di grave trascuratezza. Gli agenti hanno riscontrato una situazione incompatibile con il benessere degli animali, fonte di sofferenze significative. I cani sono stati affidati a un canile convenzionato, mentre il proprietario è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per violazione dell’art. 727, comma 2, del Codice penale, relativo al maltrattamento di animali. Le dichiarazioni delle autorità. Il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, nella foto d’apertura, ha sottolineato l’impegno della città nella tutela degli animali: «Misterbianco è una città che protegge la dignità degli animali e non tollera abusi o incuria. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

