Missione Luna la Cina punta a ribaltare le gerarchie dello spazio | bandiera rossa sul satellite nel 2030

Roma, 30 ottobre 2025 – La Cina sbarcherà sulla Luna entro il 2030 e lo farà con i suoi astronauti. Lo ha annunciato Zhang Jingbo, portavoce del programma spaziale, sottolineando che lo sviluppo dei mezzi chiave sta procedendo senza intoppi. Il riferimento è al nuovo razzo Long March 10, alle tute lunari e al veicolo esplorativo progettato per operare in superficie. L’obiettivo, dice Zhang, “è saldo”. Una frase che suona come dichiarazione geopolitica, oltre che tecnologica. Una nuova missione in partenza. Nel frattempo, Pechino prepara la nuova rotazione di astronauti diretti alla stazione spaziale Tiangong. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Missione Luna, la Cina punta a ribaltare le gerarchie dello spazio: bandiera rossa sul satellite nel 2030

