Miriam scomparsa nel nulla ricerche disperate | ora quel particolare spaventoso sul telefono
Ore di angoscia e apprensione per una giovane donna di cui non si hanno più notizie da diversi giorni. Le autorità continuano a setacciare ogni possibile pista, mentre la famiglia vive nell’attesa di una chiamata, di un segnale, di qualsiasi indizio che possa far sperare in un epilogo positivo. Le ricerche si sono estese a un’ampia area e coinvolgono decine di persone tra forze dell’ordine, volontari e cittadini, uniti dal desiderio di riportarla a casa sana e salva. L’intera comunità si è mobilitata, condividendo foto, appelli e aggiornamenti. Si tratta di una vicenda che ha scosso profondamente chi la conosceva, ma anche chi, pur non avendo legami diretti, si è sentito toccato da una storia che parla di assenza e mistero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Scomparsa Miriam Cozzolino: ore di ansia per la 16enne in provincia di Napoli - facebook.com Vai su Facebook
Il giallo di Miriam Oliviero, bibliotecaria di 24 anni scomparsa a Siena - X Vai su X
Home Cronaca Siena SCOMPARSA A MONTERONI D'ARBIA: RICERCHE A TAPPETO PER MIRIAM OLIVIERO, 24 ANNI - Monteroni d’Arbia, Siena – Miriam Oliviero, 24 anni, residente a Monteroni d’Arbia, risulta scomparsa da più di un giorno. Si legge su oksiena.it
Miriam Oliviero scomparsa da Monteroni d'Arbia vicino Siena, l'appello dei genitori e il dettaglio del cane - Proseguono le ricerche di Miriam Oliviero, la ragazza scomparsa da Monteroni d'Arbia vicino Siena: l'appello dei genitori e il dettaglio del suo cane. Lo riporta virgilio.it
Va a trovare la mamma, poi non si presenta al lavoro: Miriam Oliviero è scomparsa nel nulla - Le ricerche sono partite dall'ultima geolocalizzazione del telefono, ma sono state un buco nell'acqua ... Lo riporta today.it