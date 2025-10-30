Mirano rivive le atmosfere della Belle Époque con la Fiera e il Zogo de l’oca in Piazza | VIDEO
Per due giorni il centro storico di Mirano si tufferà nel passato con la più attesa delle manifestazioni cittadine: la rievocazione di una fiera paesana di inizio Novecento, con bancarelle, spettacoli di strada, giochi e specialità gastronomiche.L'8 e il 9 novembre torneranno infatti la Fiera e.
