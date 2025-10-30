Miracolo Apec | Trump e Xi mettono fine alla guerra delle terre rare e del fentanyl e si danno 12 su 10

Donald Trump e Xi Jinping si sono incontrati a Busan, in Corea del Sud, a margine del vertice Apec, per il primo faccia a faccia tra i leader di Stati Uniti e Cina dal 2019. L’incontro, atteso da mesi in un clima di crescenti tensioni commerciali, ha prodotto una serie di accordi che il presidente americano ha definito “ un successo straordinario ” con un punteggio di “ 12 su 10 “. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ABC News (@abcnews) Durante la conferenza stampa a bordo dell’Air Force One, Trump ha annunciato che le tariffe statunitensi sui prodotti cinesi scenderanno dal 57% al 47%, segnando una significativa riduzione delle misure protezionistiche che hanno caratterizzato la sua guerra commerciale con Pechino. 🔗 Leggi su Cultweb.it

