Mio figlio? Una garanzia Fico? Mai avuto dubbi Mastella chiarisce

" Ho assistito a qualcosa di insensato: una sorta di linciaggio morale nei miei confronti solo perché non ho fatto quella scelta. Mi è stato chiesto: «C ome mai stai con Fico?». Ho spiegato che Fico è stato eletto presidente della Camera grazie ai voti di Forza Italia e della Lega. Dunque, non sono certo io ad aver scoperto Fico o il mondo dei Cinque Stelle: semmai, l'hanno fatto loro. Io, anzi, sono sempre stato molto distante da quella realtà". Così l'onorevole Clemente Mastella, presente ad Avellino alla presentazione dei candidati irpini nella lista "Noi di Centro" che per la circoscrizione irpinia ha candidato Gino Iannace, Guerino Gazzella, Angelia Grella e Annunziata Napolitano.

