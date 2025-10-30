Minions 3 | l’audio completo del film trapela online dopo il test screening

L'annuncio del titolo del terzo capitolo del franchise ufficiale animato è stato oscurato da un problema ben più grosso per la produzione. Minions 3 ha finalmente un titolo ufficiale ma la notizia è passata in secondo piano per Universal Pictures e Illumination. Il motivo? Una registrazione audio completa del film è finita online. Le major si ritrovano a dover gestire una delle fughe di notizie peggiori degli ultimi anni nel mondo del cinema. Il tutto è accaduto durante un recente test screening. Il titolo di Minions 3 e l'audio online Il film si intitolerà Minions & Monsters e uscirà nelle sale cinematografiche il 1° luglio 2026. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

