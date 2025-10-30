Minacciata durante uno sgombero | solidarietà all' avvocata Marteddu
Era intervenuta per assistere una sua cliente, proprietaria di un immobile che era stato occupato e che era in fase di sgombero. Ma è stata aggredita verbalmente e minacciata. Con lei anche la proprietaria della villetta.Vittima è un'avvocata di Priverno, Alba Marteddu, che durante l'intervento. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
