Minacce di morte alla moglie e punizioni se non si concedeva | Mi lasciava senza cibo e non potevo nemmeno parlare

SENIGALLIA - Cinque anni di inferno durante i quali il marito avrebbe cercato più volte di strangolarla, lasciandola senza cibo, negandole la parola e picchiandola anche quando era incinta. L’uomo, 50 anni, di origine nigeriana, è finito a processo per maltrattamenti in famiglia compiuti nei. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

