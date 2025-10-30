Minacce di morte a Cristina Irrera anche nei commenti dei video di Fanpageit | Non sei più al sicuro

Cristina Irrera è di nuovo vittima di minacce di morte online. Diversi utenti hanno scritto nei commenti sotto i video pubblicati da Fanpage.it il numero di cellulare e l'indirizzo di casa della content creator 26enne: "Non sei più al sicuro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

