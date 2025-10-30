Mimmo Jodice, artista napoletano della fotografia si è spento quasi in contemporanea con il genio del sassofono James Senese. La fotografia italiana piange un grande di questa arte. Di seguito il ricordo del fotografo Antonio Biasiucci. Mimmo Jodice, Napoli ne è impregnata. «Napoli è impregnata di Mimmo Jodice. Tanto la città che la sua immagine. Sono ventiquattrore che porto dentro di me una strana sensazione, una sorta di solitudine singolare». Antonio Biasiucci, punto di riferimento per la fotografia italiana, esterna il suo pensiero e un momento di disagio per una perdita immensa per Napoli. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Mimmo Jodice non c’è più, il ricordo di Antonio Biasiucci