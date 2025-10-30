Mimmo Jodice non c’è più il ricordo di Antonio Biasiucci
Mimmo Jodice, artista napoletano della fotografia si è spento quasi in contemporanea con il genio del sassofono James Senese. La fotografia italiana piange un grande di questa arte. Di seguito il ricordo del fotografo Antonio Biasiucci. Mimmo Jodice, Napoli ne è impregnata. «Napoli è impregnata di Mimmo Jodice. Tanto la città che la sua immagine. Sono ventiquattrore che porto dentro di me una strana sensazione, una sorta di solitudine singolare». Antonio Biasiucci, punto di riferimento per la fotografia italiana, esterna il suo pensiero e un momento di disagio per una perdita immensa per Napoli. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Approfondisci con queste news
Addio a Mimmo Jodice Il fotografo è scomparso all’età di 91 anni, lasciando in eredità tutta una serie di opere sulla Napoli metafisica, ma anche sulle altre città mediterranee. Protagonista anche di due documentari - X Vai su X
Figlia che ha seguito le orme del padre, «ma sono una fotografa professionista non un’artista come lui e come mio fratello Francesco, e come è stato l’altro mio fratello Sebastiano, regista prematuramente scomparso», Barbara Jodice ricorda il padre Mimmo m - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Mimmo Jodice: morto a 91 anni il fotografo militante dell’arte - Il grande fotografo Mimmo Jodice è morto a 91 anni, lasciando un segno indelebile nella storia dell’arte contemporanea e della sua città ... Si legge su exibart.com
Morto Mimmo Jodice, il ricordo: «Con lui cambiarono le vedute di Napoli. L’arte della sottrazione liberò la città» - Sono ventiquattrore che porto dentro di me una strana sensazione, una sorta di ... Secondo ilmattino.it
Il dono di Mimmo Jodice - La scalinata al Real Albergo dei Poveri a Napoli: la bassa alzata dei gradini, una distesa di scarpe vecchie, un paio di sedie buttate alla rinfusa in alto e il colpo di luce lassù: un abbaglio. Lo riporta doppiozero.com