Milo Infante senza freni | attacco frontale a Lovati in diretta sul caso Garlasco

Tivvusia.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 30 ottobre, durante la puntata di Ore 14 su Rai 2, Milo Infante è tornato a parlare del caso Garlasco, ma questa volta il suo bersaglio è stato l’avvocato Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio. Il conduttore ha criticato duramente l’operato del legale, mettendo in dubbio la strategia difensiva e la gestione economica legata all’indagine. “Difesa basata su sogni e complotti”. Nel segmento dedicato a Garlasco, Infante ha commentato così il lavoro dell’ex legale: “Se imposti la difesa su sogni, incubi, sicari e Vaticano, rischi di spostare l’attenzione dalle prove scientifiche. Alla fine, è quella che conta davvero”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

milo infante senza freni attacco frontale a lovati in diretta sul caso garlasco

© Tivvusia.com - Milo Infante senza freni: attacco frontale a Lovati in diretta sul caso Garlasco

Scopri altri approfondimenti

milo infante senza freniMilo Infante: età, moglie e figli, dove vive, lauree. Le curiosità sulla vita privata del giornalista - Il conduttore di Ore 14 ha fatto un'incredibile gavetta prima di raggiungere il successo ed è oggi tra i giornalisti più in voga. Come scrive msn.com

milo infante senza freniMilo Infante su Lovati: “ci saranno nuove querele per quello che ha detto con il suo sodale pluripregiudicato” - Milo Infante torna a parlare di Massimo Lovati e anche di Fabrizio Corona : arriveranno altre denunce contro l'avvocato? Si legge su ultimenotizieflash.com

milo infante senza freniMilo Infante sbotta contro l'ospite in studio: «Basta Azzurra, stai dando fastidio». Il microfono chiuso, le scuse e la frecciatina - Milo Infante perde la pazienza in diretta durante l'appuntamento di giovedì 23 ottobre a Ore 14. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milo Infante Senza Freni