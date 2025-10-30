Milo Infante senza freni | attacco frontale a Lovati in diretta sul caso Garlasco

Giovedì 30 ottobre, durante la puntata di Ore 14 su Rai 2, Milo Infante è tornato a parlare del caso Garlasco, ma questa volta il suo bersaglio è stato l’avvocato Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio. Il conduttore ha criticato duramente l’operato del legale, mettendo in dubbio la strategia difensiva e la gestione economica legata all’indagine. “Difesa basata su sogni e complotti”. Nel segmento dedicato a Garlasco, Infante ha commentato così il lavoro dell’ex legale: “Se imposti la difesa su sogni, incubi, sicari e Vaticano, rischi di spostare l’attenzione dalle prove scientifiche. Alla fine, è quella che conta davvero”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Milo Infante senza freni: attacco frontale a Lovati in diretta sul caso Garlasco

Scopri altri approfondimenti

Lisa Strappazzollo a Ore 14, programma in onda su Rai 2 e condotta da Milo Infante, ha parlato del rapporto tra la sorella e il fidanzato omicida - facebook.com Vai su Facebook

? A te la parola! Se dal lunedì al venerdì non ti basta… anche sabato puoi passare ancora un po’ di tempo con lui! Milo Infante sarà ospite della prossima puntata di TV Talk... Vuoi fargli una domanda? Scrivila nei commenti TV Talk torna sabato alle 1 - X Vai su X

Milo Infante: età, moglie e figli, dove vive, lauree. Le curiosità sulla vita privata del giornalista - Il conduttore di Ore 14 ha fatto un'incredibile gavetta prima di raggiungere il successo ed è oggi tra i giornalisti più in voga. Come scrive msn.com

Milo Infante su Lovati: “ci saranno nuove querele per quello che ha detto con il suo sodale pluripregiudicato” - Milo Infante torna a parlare di Massimo Lovati e anche di Fabrizio Corona : arriveranno altre denunce contro l'avvocato? Si legge su ultimenotizieflash.com

Milo Infante sbotta contro l'ospite in studio: «Basta Azzurra, stai dando fastidio». Il microfono chiuso, le scuse e la frecciatina - Milo Infante perde la pazienza in diretta durante l'appuntamento di giovedì 23 ottobre a Ore 14. Lo riporta msn.com