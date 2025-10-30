Milly Carlucci sulla morte del fratello di Andrea Delogu | Disgrazia agghiacciante stiamo soffrendo tutti

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milly Carlucci ha espresso il suo dolore per la morte di Evan Delogu, fratello 18enne di Andrea Delogu: "Le siamo veramente vicini. La disgrazia, il lutto che l'ha colpita è una cosa agghiacciante". Anche Alberto Matano ha espresso la sua vicinanza ad Andrea: "Evan per lei era come un figlio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

