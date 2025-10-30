Milly Carlucci si stringe ad Andrea Delogu per la morte del fratello Evan Il video della ' Vita in diretta'

Il messaggio su Instagram: "Noi tutti quanti, uno per uno, le siamo vicini. La disgrazia che l’ha colpita è agghiacciante”. La presentatrice in collegamento da Ballando con le Stelle si unisce al cordoglio . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Milly Carlucci si stringe ad Andrea Delogu per la morte del fratello Evan. Il video della 'Vita in diretta'

“Le siamo veramente vicini. La disgrazia, il lutto che l’ha colpita è una cosa agghiacciante”. Milly Carlucci ha espresso il suo dolore per la morte di Evan Delogu, fratello 18enne di Andrea Delogu - facebook.com Vai su Facebook

