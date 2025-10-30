Milly Carlucci si stringe ad Andrea Delogu | Il lutto che l’ha colpita ci agghiaccia

Periodicodaily.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Non ci sono parole per descrivere quello che è successo e non posso nemmeno immaginare cosa stia provando Andrea in questo momento". Così la conduttrice di 'Ballando con le Stelle' Milly Carlucci commenta – in collegamento su Rai 1 con 'La vita in diretta' – la morte di Evan Delogu, fratello diciottenne della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

