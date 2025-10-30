Milano vittima del degrado | egiziano stende i panni sul sagrato del Duomo Ira del centrodestra

Uno dei monumenti più amati e visitati del Paese trasformato in uno spazio privato, come se fosse un balconcino. Ha dell'incredibile quanto registrato questa mattina a Milano: un cittadino egiziano si è accampato davanti al portone principale del Duomo e ha trasformato le transenne presenti in stendini per il bucato. Le immagini hanno fatto immediatamente il giro del web e non potrebbe essere diversamente: si tratta della fotografia che riassume lo stato di degrado della città guidata da Beppe Sala. Ma non è tutto. Il fatto è stato segnalato da alcuni passanti alle forze dell'ordine e gli agenti si sono recati immediatamente dallo straniero senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milano vittima del degrado: egiziano stende i panni sul sagrato del Duomo. Ira del centrodestra

