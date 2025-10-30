Milano vince finalmente al Forum in Eurolega L’Olimpia si rilancia con un bel successo contro il Paris
L’Olimpia Milano si sblocca in casa in Eurolega e trova una preziosissima vittoria nell’ottavo turno di Eurolega. Al Forum la squadra di Ettore Messina supera 86-77 il Paris Basketball e si rilancia dopo le due sconfitte di misura contro Valencia e Barcellona. Una vittoria fondamentale anche per la classifica di Milano, che ora ha un record di 3-5 e si avvicina proprio ai francesi (4-4) e alla zona playoff. Nel prossimo turno (venerdì 7) ci sarà una delicatissima trasferta in casa dell’Efes. Il miglior marcatore di Milano è Devin Booker con 13 punti, ma in doppia cifra chiudono anche Armoni Brooks (12), Shavon Shields (10) e Nico Mannion (10). 🔗 Leggi su Oasport.it
