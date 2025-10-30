Milano uomo preso a pugni e rapinato | arrestati 3 egiziani

Imolaoggi.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due di loro sono stati bloccati subito, mentre il terzo ha tentato la fuga ma è stato raggiunto e arrestato dopo un breve inseguimento. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

milano uomo preso a pugni e rapinato arrestati 3 egiziani

© Imolaoggi.it - Milano, uomo preso a pugni e rapinato: arrestati 3 egiziani

