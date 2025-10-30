Milano suona | a novembre il rito del jazz alla Cuccagna

Dal 4 al 25 novembre, Milano ritrova il respiro de Il rito del jazz: la quarta stagione accende Cascina Cuccagna e l’intimo Un posto a Milano, che una volta a settimana diventa Cuccagna Jazz Club. Giovani talenti, nomi affermati e presenze internazionali compongono un cartellone denso, curato dall’associazione Musicamorfosi. Una casa per il jazz contemporaneo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

